Nanni Moretti posta foto di Netanyahu | Quanti palestinesi devono morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?

Nanni Moretti ha pubblicato un post su Instagram in cui attacca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?”, è il messaggio a caratteri cubitali su una foto di Netanyahu. La presa di posizione del regista e attore arriva dopo quelle di molti artisti e intellettuali europei che hanno criticato il governo di Israele denunciando le gravi violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza. Durante il Festival di Cannes 2025, oltre 350 artisti tra cui Pedro Almodóvar, Richard Gere, Susan Sarandon, Juliette Binoche, Leïla Slimani e Laurent Lafitte hanno firmato un appello pubblicato su Libération e Variety per denunciare il “ silenzio ” della comunità internazionale “mentre a Gaza è in corso un genocidio”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it