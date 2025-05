Nanni Moretti contro Netanyahu | Quanti palestinesi devono ancora morire?

Nanni Moretti solleva una domanda inquietante: “Quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?”. Questa frase, diretta e senza filtri, rappresenta la sua audace presa di posizione contro il potere israeliano di Netanyahu. Attraverso i social media, il regista italiano si fa portavoce di una realtà drammatica, mettendo in discussione il costo umano del conflitto e stimolando una riflessione urgente sulla pace e la giustizia.

Una frase breve, lancinante. Nessuna sfumatura, nessun filtro retorico. Solo una domanda rivolta al cuore del potere israeliano: “Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?”. Così Nanni Moretti ha deciso di prendere posizione. Lo ha fatto su Instagram, nella forma più asciutta possibile, in un post che in poche ore ha infiammato il dibattito. Il messaggio è comparso nel pomeriggio di sabato sul profilo del regista romano. Un intervento che ha raccolto in poco tempo migliaia di interazioni, tra chi lo ha lodato come un atto di coraggio e chi invece lo ha attaccato come sbilanciato e ideologico... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it