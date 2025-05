Nadia Battocletti spaziale | record italiano dei 3000 in Diamond League! Chebet seconda della storia

Nadia Battocletti ha conquistato il suo primo traguardo stagionale all'aperto, stabilendo un nuovo record italiano nei 3000 metri con un impressionante tempo di 8:26.27 a Rabat, in Marocco. Questo straordinario risultato la colloca al secondo posto nella storia italiana, rendendo la vice campionessa olimpica dei 5000 un'autentica protagonista della Diamond League. Un passo decisivo verso nuove conquiste nel mondo dell'atletica.

Nadia Battocletti ha prontamente timbrato il cartellino alla sua prima uscita stagionale all'aperto, firmando il nuovo record italiano dei 3000 metri. La vice campionessa olimpica dei 5000 ha stampato un rilevante 8:26.27 a Rabat (Marocco), in occasione della quarta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L'azzurra ci teneva a fare benissimo nel Paese natale della mamma e ha come sempre regalato grandi emozioni dall'alto di una classe davvero formidabile. Dopo essersi laureata Campionessa d'Europa nel Cross e nei 10 km su strada negli ultimi mesi, la nostra portacolori si era presentata in terra nordafricana proprio per rompere il ghiaccio in pista e provare a migliorare lo storico primato di 8:35...

