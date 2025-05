nadia battocletti da record italiano folorunso e fassinotti sul podio in diamond league fabbri fatica

A Rabat, in Marocco, la quarta tappa della Diamond League ha visto protagonisti gli atleti italiani, con Nadia Battocletti che ha illuminato la scena stabilendo un nuovo record italiano nei 3000 metri con un incredibile 8:26.27. Sul podio anche Folorunso e Fassinotti, che hanno regalato ulteriori emozioni, mentre Fabbri ha faticato nella sua gara. Una giornata memorabile per l'atletica italiana!

Parata di italiani a Rabat (Marocco), dove è andata in scena la quarta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Nadia Battocletti ha meritato la copertina siglando il nuovo record italiano dei 3000 metri, correndo un perentorio 8:26.27: ha abbassato di nove secondi il vecchio primato outdoor di Roberta Brunet e ha ritoccato di quattro secondi il suo 8:30.82 siglato in inverno. La vice campionessa olimpica dei 5000 metri si è confermata in forma eccellente al suo debutto stagionale su pista, chiudendo al secondo posto nella gara dominata dalla keniana Beatrice Chebet... 🔗 Leggi su Oasport.it