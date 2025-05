MXGP Lucas Coenen domina gara-1 ad Ernee secondo in rimonta Romain Febvre

Sul circuito di Ernee, Lucas Coenen (KTM) conquista Gara-1 del Gran Premio di Francia 2025, dominando la gara senza mai perdere il comando. Romain Febvre (Kawasaki), partito male, si risolleva in rimonta e conquista il secondo posto. L’appuntamento, valido come nona prova del Mondiale MXGP, conferma la competitività di Coenen e la grinta di Febvre in una corsa spettacolare.

Sul circuito di Ernee, gara-1 del Gran Premio di Francia 2025, nono appuntamento del Mondiale MXGP, è stata conquistata dal belga Lucas Coenen (KTM) che non ha mai mollato la testa della corsa. Secondo posto in rimonta per il francese Romain Febvre (Kawasaki) che, partito male, è comunque riuscito a conquistare 22 punti utili per il Mondiale. Completa il podio l’olandese Jeffrey Herlings (KTM). Lucas Coenen parte fortissimo e conquista subito la prima posizione difendendosi dagli attacchi di Jeffrey Herlings. Partenza rallentata per il leader del Mondiale Romain Febvre che, fin da subito, deve alzare il ritmo per cercare la rimonta... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen domina gara-1 ad Ernee, secondo in rimonta Romain Febvre

