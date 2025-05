Mutazione genetica e procreazione assistita | il caso della sindrome di Li-Fraumeni scuote l’Europa

La mutazione genetica associata alla sindrome di Li-Fraumeni ha sollevato un'importante controversia in Europa, coinvolgendo famiglie che si sono avvalse della procreazione assistita con donatori di sperma privati. Alla fine del 2023, una lettera inviata da una clinica ha scosso queste famiglie, rivelando che il loro bambino presentava potenziali rischi genetici. Questo caso ha acceso un dibattito su etica, sicurezza e gestione del rischio nella riproduzione assistita.

Un allarme sanitario e genetico ha coinvolto diverse famiglie europee che hanno fatto ricorso alla procreazione assistita con donatori di sperma privati. Tutto è iniziato alla fine del 2023, quando una famiglia ha ricevuto una lettera dalla clinica che li aveva seguiti, comunicando che il bambino concepito potrebbe essere portatore di una mutazione genetica associata alla sindrome di Li-Fraumeni, una rara ma grave condizione ereditaria che aumenta il rischio di sviluppare tumori in età precoce. La biologa francese Edwige Kasper, specialista proprio in questa sindrome, è stata chiamata in causa per indagare sul caso... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Mutazione genetica e procreazione assistita: il caso della sindrome di Li-Fraumeni scuote l’Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

La Corte Costituzionale fa la storia: «Tutte e due le madri hanno il diritto di riconoscere il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita all'estero»

La Corte Costituzionale scrive una nuova pagina di diritti, riconoscendo alle madri non biologiche il diritto di essere riconosciute come genitrici dei figli nati in Italia mediante procreazione medicalmente assistita all'estero.

La Corte costituzionale: «Entrambe le madri possono riconoscere il figlio nato da procreazione medica assistita»

La Corte Costituzionale ha stabilito che entrambe le madri possono riconoscere il figlio nato da procreazione medicalmente assistita.

Consulta: la madre intenzionale può riconoscere il figlio nato da procreazione assistita

La Corte costituzionale ha sancito l’incostituzionalità del divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato da procreazione assistita all’estero.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Donatore di sperma trasmette un gene che predispone al cancro, il caso: «Coinvolti almeno 67 bambini in tutta Europa»

Riporta msn.com: Un donatore di sperma ha trasmesso ad almeno 67 bambini nati da procreazione assistita un gene che predispone al cancro. La scoperta è ...

Un donatore di sperma ha trasmesso un gene che predispone al cancro a più di 20 bambini

Secondo ilpost.it: Per questo una scienziata francese propone che siano imposti limiti più rigidi al numero massimo di donazioni a livello europeo ...

Donatore di spermatozoi ha rara mutazione che provoca il cancro: caccia ai bambini a rischio

informazione.it scrive: Quello che è il peggior incubo per chi ha avuto un figlio dalla procreazione assistita con donazione di gameti si concretizza alla conferenza annuale della ESHG, la società europea di genetica umana, ...

IVI - Test di Compatibilità Genetica TCG 549