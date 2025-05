Musso in una big italiana | sarà il nuovo numero uno

Musso si appresta a lasciare l’Atletico Madrid, con un possibile ritorno in Italia. Il portiere argentino, ormai sfiduciato nel suo attuale elemento, punta a tornare nel nostro campionato, dove potrebbe diventare il nuovo numero uno di una grande squadra. Con il campionato che sta per concludersi e il calciomercato che si avvicina, le prossime settimane saranno decisive per le mosse di mercato, tra riscatti e investimenti importanti.

Secondo le informazioni di Schira, l'Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di proseguire con l'argentino ed ora toccherà alla Dea trovare una soluzione migliore per il proprio giocatore.

“Ti voglio con me”. Amici 24, per Nicolò si muove la big della musica italiana

L'uscita di Nicolò Filippucci dalla scuola di Amici 24 ha colto di sorpresa i fan, scatenando un’ondata di indignazione sui social.

