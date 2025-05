Musetti perfetto all’esordio | travolto Hanfmann avanti in tre set al Roland Garros

Lorenzo Musetti ha brillato al suo esordio al Roland Garros 2025, superando il tedesco Yannick Hanfmann in modo impeccabile. In due ore e otto minuti di gioco, Musetti ha dimostrato una crescente sicurezza, chiudendo l'incontro con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. Una performance convincente che promette bene per il proseguo del torneo.

Due ore e otto minuti, nessun passaggio a vuoto, tre set gestiti con crescente sicurezza: Lorenzo Musetti ha aperto nel migliore dei modi il suo Roland Garros 2025, liquidando il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. Una partita che poteva nascondere insidie, soprattutto per le condizioni lente della terra rossa parigina e per l'aria umida dopo la pioggia, ma che l'azzurro ha interpretato con lucidità e maturità. Il primo set in equilibrio, poi l'azzurro prende il controllo. All'inizio del match, sul centrale Philippe Chatrier, Musetti ha dovuto adattarsi al ritmo dell'avversario...

