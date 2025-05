Musetti esordio vincente al Roland Garros | Hanfmann battuto in tre set

Lorenzo Musetti ha avuto un inizio trionfale al Roland Garros 2025, superando il tedesco Yannick Hanfmann in tre set con un convincente 7-5, 6-2, 6-0. La sua prestazione sottolinea il talento del giovane tennista italiano, che ora attende il vincitore della sfida tra il francese Valentin Royer e il suo avversario. Un esordio che promette emozioni e aspettative per il torneo.

(Adnkronos) – Esordio vincente per Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025. Oggi, domenica 25 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente della sfida tra il francese Velentin Royer e il colombiano Daniel Elahi Galan. Primo ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

LIVE Musetti-Hanfmann, Roland Garros 2025 in DIRETTA: esordio contro il qualificato tedesco

Lorenzo Musetti esordisce a Roland Garros 2025, affrontando il qualificato tedesco Yannick Hanfmann. La partita è molto attesa e in diretta su OA Sport, con aggiornamenti continui.

Benvenuti alla nostra diretta live di Roland Garros 2025! Oggi seguiamo l'esordio di Musetti contro Hanfmann, con aggiornamenti su Sabalenka, Zheng e Pavlyuchenkova.

