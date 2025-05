musetti al roland garros batte hanfmann in 3 set

Lorenzo Musetti inaugura il suo cammino al Roland Garros con una convincente vittoria sul tedesco Yannick Hanfmann. L'azzurro, attualmente numero 8 del mondo, ha dominato in tre set, chiudendo la partita con i punteggi di 7-5, 6-2, 6-0. Dopo due ore e otto minuti di gioco, Musetti si prepara ad affrontare le sfide successive con entusiasmo e determinazione.

AGI - Buon esordio per Lorenzo Musetti al Roland Garros: l'azzurro numero 8 del mondo e del seeding si è imposto in tre set sul tedesco Yannick Hanfmann, numero 137 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni. Musetti ha vinto con 7-5, 6-2, 6-0, in due ore e otto minuti. A fine gara il carrarino ha commentato: "Non è stato un primo set facile. Ho faticato all'inizio, a causa del vento, e non riuscivo a sentire la palla. La chiave della partita è stato il servizio". "Ho sentito un po' di pressione qui sul Centrale, ma è anche un grande onore per me - ha detto ancora - gli ultimi mesi sono stati incredibili, ho fatto quel passo in più che mi serviva per scalare la classifica e giocare meglio", aggiunge Musetti... 🔗 Leggi su Agi.it