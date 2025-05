Mura ripulire i paramenti esterni Sopralluogo di Comitato e tecnici | decise le priorità per il monumento

Le mura urbane sono tra le priorità di intervento, con una futura ripulitura dei paramenti esterni. Questo risultato è stato confermato dagli assessori Nicola Buchignani e Remo Santini, insieme al Comitato Scientifico e ai tecnici comunali, dopo un sopralluogo sul monumento principale della città. L'ispezione ha stabilito le priorità per interventi di restauro e conservazione, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale locale.

Mura Urbane, la ripulitura dei paramenti esterni è tra le priorità: la conferma arriva dagli assessori Nicola Buchignani e Remo Santini e dal Comitato Scientifico che hanno effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune sul principale monumento cittadino. Durante l’ispezione, che è servita per verifica lo stato di avanzamento degli interventi già avviati, sono stati verificati i lavori di risagomatura dei parapetti, la posa in opera delle nuove balaustre, il ripristino del trave del Castello di Porta Santa Maria, ma soprattutto è stata svolta una ricognizione generale sulle criticità ancora da affrontare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mura, ripulire i paramenti esterni . Sopralluogo di Comitato e tecnici: decise le priorità per il monumento

Argomenti simili trattati di recente

Lucca, inaugurato il nuovo sottopasso fra la stazione e gli spalti delle Mura

Lucca, 14 maggio 2025 - È stato inaugurato oggi il nuovo sottopasso ciclopedonale che unisce la stazione ferroviaria di piazzale Ricasoli agli splendidi percorsi intorno alle Mura di Lucca.

Da Roma a Dubai per ripulire i soldi sporchi, nei guai il consulente finanziario di 'Diabolik'

Dalla capitale italiana a Dubai, un consulente finanziario legato a Diabolik ha orchestrato una rete di riciclaggio globale.

Firenze, Angeli del Bello in azione per ripulire la cappella di Villa il Casone

Firenze, 12 maggio 2025 – Gli Angeli del Bello sono scesi in campo per riportare alla luce la bellezza della cappella di Villa il Casone, nel quartiere di Gavinana.

Approfondimenti da altre fonti

Mura, ripulire i paramenti esterni . Sopralluogo di Comitato e tecnici: decise le priorità per il monumento

lanazione.it scrive: Uno degli interventi più urgenti è l’eliminazione della vegetazione infestante, operazione eseguita l’ultima volta nel 2014, quando fu la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca a farsene carico.

Ripulitura dei paramenti esterni delle mura: via alle riflessioni per un nuovo intervento

Da luccaindiretta.it: L'ultimo risale al 2014 e fu finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Continua il lavoro del comitato scientifico ...

Come ho rasato un muro pieno di crepe #rasare #muro #edilizia #tinteggiare #faidatecreativo