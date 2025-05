Multe occhio al CED | patente e libretto al posto di blocco non bastano più

Dal primo giugno entrerà in vigore il CED, il nuovo sistema di gestione delle multe. Patente e libretto al posto di blocco non saranno più sufficienti: scopri cos’è e come funziona il nuovo procedimento, e quali cambiamenti interesseranno gli automobilisti al momento dei controlli. Questa guida di LE VOCI DI DENTRO fornisce tutte le informazioni utili per affrontare questa novità normativa.

Ecco cos'è e come funziona il CED che scatterà dal primo giugno e cosa cambia al posto di blocco per gli automobilisti. L'articolo Multe, occhio al CED: patente e libretto al posto di blocco non bastano più proviene da LE VOCI DI DENTRO... 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Multe, occhio al CED: patente e libretto al posto di blocco non bastano più

Altri articoli sullo stesso argomento

Autista di bus senza un occhio fa causa a Ministero e Asl per la revoca della patente

Un autista di bus, privo di un occhio, ha fatto causa al ministero e all'ASL per la revoca della patente.

Guida senza patente e ubriachi. Raffica di multe al Macrolotto

Nei recenti controlli nel Macrolotto, le forze dell'ordine hanno intensificato le operazioni contro la guida senza patente e, in particolare, contro i conducenti ubriachi.

Controlli sulla Tremezzina: 28 violazioni in due giorni, raffica di multe e 53 punti patente decurtati

La polizia di Como, tramite il reparto stradale, ha intensificato i controlli sulla Tremazzina, riscontrando 28 violazioni in due giorni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Multe, controlli e patenti: cos'è il Ced e a cosa dovete stare attenti

Secondo msn.com: Si prepara un importante cambiamento per la data del prossimo primo giugno: durante le operazioni di controllo su strada farà testo quanto riportato nel "Centro Elaborazione Dati" ...

Controlli stradali, non solo patente e libretto: dal 1° giugno verifiche col Ced, di cosa si tratta

Da msn.com: A partire dal prossimo mese le forze dell'ordine faranno affidamento soprattutto sul Centro Elaborazione Dati del ministero dell'Interno ...

Punti patente e multe: ecco come non perderli

Come scrive investireoggi.it: Punti patente: come evitare di perderli Se si commette una violazione del codice della strada e il verbale non è contestato immediatamente, come nel caso di multe elevate con l’autovelox ...

Un TRUCCO infallibile per togliere il FERMO amministrativo auto | Avv. Angelo Greco