Multe occhio al Ced | ecco cosa cambia nei controlli stradali

A partire dal primo giugno, gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione: entra in vigore il "Ced", il Centro elaborazione dati. Questo innovativo strumento rivoluzionerà i controlli stradali, consentendo alle forze dell'ordine di effettuare verifiche più precise ed efficienti. Scopriamo insieme cosa cambia e come questa novità impatterà sulle multe e sulla sicurezza stradale.

Il primo giugno è la data da cerchiare in rosso per gli automobilisti. Da quel giorno, infatti, sarà operativo l'utilizzo del cosiddetto " Ced ", il Centro elaborazione dati. Sarà questo lo strumento di cui si doteranno le forze dell'ordine durante le regolari verifiche nei confronti degli automobilisti. Uno strumento in grado di mostrare una quantità enorme di dati su ogni automobilista fermato. Un esempio? La banca dati gestita dal ministero dell'Interno che contiene informazioni su reati e persone, e include anche le violazioni stradali. In poche parole, quando verremo fermati per un controllo ai posti di blocco, dovremo ancora consegnare patente e libretto di circolazione, ma gli agenti avranno la possibilità di verificare anche tramite il sistema di accertamento elettronico, che fornirà tutte le informazioni disponibili relative al veicolo e al conducente... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Multe, occhio al Ced: ecco cosa cambia nei controlli stradali

Argomenti simili trattati di recente

Multe, controlli e patenti: cos'è il Ced e a cosa dovete stare attenti

Il CED (Centro Elaborazione Dati) sarà al centro di un importante cambiamento dal primo giugno, durante i controlli su strada.

Multe, occhio al CED: patente e libretto al posto di blocco non bastano più

Dal primo giugno entrerà in vigore il CED, il nuovo sistema di gestione delle multe. Patente e libretto al posto di blocco non saranno più sufficienti: scopri cos’è e come funziona il nuovo procedimento, e quali cambiamenti interesseranno gli automobilisti al momento dei controlli.

Telecomandi e finte foglie per sfuggire alle multe: il business dei copritarga a Napoli: illegali ma diffusissimi. Dove si vendono e cosa si rischia a utilizzarli

A Napoli, un fenomeno illecito si fa strada: i copritarga. Questi dispositivi, tra cui telecomandi e finte foglie, nascondono o alterano le targhe dei veicoli, permettendo ai proprietari di eludere multe e controlli.

Se ne parla anche su altri siti

Multe, controlli e patenti: cos'è il Ced e a cosa dovete stare attenti

Scrive msn.com: Si prepara un importante cambiamento per la data del prossimo primo giugno: durante le operazioni di controllo su strada farà testo quanto riportato nel "Centro Elaborazione Dati" ...

Multe da 18.000 euro per chi supera i limiti di velocità: cosa non fare per evitare il salasso

Come scrive motorinews24.com: Ma è una multa o un pignoramento? Questa sanzione è così alta che chiunque si spaventerebbe, ecco cosa devi fare per non prenderla… I dati relativi alle multe, ai sequestri, alla perdita di punti ...

Multe autovelox nella stessa giornata: ecco cosa fare e quali sono i rischi

Secondo ilgiornale.it: Ecco tutto quelllo che c’è da sapere sulle multe multiple nello stesso giorno: come vengono trattate, cosa succede alla nostra patente e quando possono venire annullate, o almeno contestate.