Movida violenta a Prato 18enne in coma dopo un pugno | l’aggressione sotto gli occhi della fidanzatina

La movida da tafferuglio è esplosa nel centro di Prato, dove un giovane di 18 anni è finito in coma dopo essere stato colpito con un pugno sotto gli occhi della sua fidanzatina. L’aggressione, avvenuta nella popolare zona del Mercatale, ha scatenato sconcerto tra i presenti, mentre le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza su quanto accaduto in una notte di festa che si è trasformata in tragedia.

Prato, 25 maggio 2025 – Sabato sera, intorno alle 23, il centro storico di Prato è stracolmo di gente. Soprattutto giovani e giovanissimi: migliaia di giovani sciamano dal Mercatale a San Francesco, affollando le strade interne piene di locali. La serata è fresca ma gradevole, il contesto ideale per la movida. Ma a quel punto un fattaccio rompe il divertimento, spezza l’equilibrio (precario) e la serata vira verso il dramma: un parapiglia in piazza Buonamici, che per i pratesi è piazzetta delle Bigonge, un ragazzo che finisce a terra, esanime. La caduta e i gradini. Un pugno, un colpo violento che fa cadere la vittima dell’aggressione: un 18enne di Campi Bisenzio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Movida violenta a Prato, 18enne in coma dopo un pugno: l’aggressione sotto gli occhi della fidanzatina

