Movida sicura tra le vie del centro storico sanzionati sette parcheggiatori abusivi

Questo fine settimana, come di consueto, ha visto un'intensa attività di controllo nel centro storico di Catania, volta a garantire la movida sicura. Attraverso un servizio interforze ordinato dal questore Giuseppe Bellassai, sono stati sanzionati sette parcheggiatori abusivi, contribuendo a mantenere un’atmosfera più sicura e controllata nelle zone più frequentate della città.

Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del questore di Catania Giuseppe Bellassai per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico, in particolare nelle zone maggiormente... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Movida sicura tra le vie del centro storico, sanzionati sette parcheggiatori abusivi

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Firenze, scippo nella notte: tassista eroe insegue il ladro tra le vie del centro e restituisce la borsa alla turista in lacrime

La notte scorsa a Firenze, un tassista è diventato un eroe inseguendo e bloccando un ladro che aveva appena scippato una turista.

Movida sicura, sanzionati sei parcheggiatori abusivi e un pub senza licenza per la vendita di alcolici

Come ogni fine settimana, le forze dell'ordine hanno condotto controlli nel centro storico per garantire la movida sicura.

Limiti di velocità ridotti a 20 km/h in alcune vie del centro di Fossacesia

L’amministrazione comunale di Fossacesia ha introdotto limiti di velocità di 20 km/h in alcune vie del centro, per garantire maggiore sicurezza e tutela della mobilità pedonale.

Cosa riportano altre fonti

Movida sicura a Catania: controlli serrati tra centro storico e piazze, raffica di multe e denunce

Secondo ilsicilia.it: Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania per garantire il sereno svolg ...

Movida sicura a Catania: stretta sui controlli nel centro storico, sanzioni e sequestri per oltre 20mila euro

Da newsicilia.it: Movida sicura a Catania: stretta sui controlli nel centro storico, sanzioni e sequestri per oltre 20mila euro.

Movida sicura a Catania: controlli interforze nel weekend, sanzioni

Scrive livesicilia.it: CATANIA – Anche questo fine settimana, Catania è stata teatro di un’ampia operazione interforze, coordinata dalla Questura, per garantire la sicurezza e il sereno svolgimento della movida nel centro ...