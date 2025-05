Movida sicura tra le vie del centro storico sanzionati sette parcheggiatori abusivi

Nel cuore pulsante del centro storico di Catania, la movida è stata tutelata con un attento servizio di controllo interforze. Come ogni fine settimana, l'operazione, disposta dal questore Giuseppe Bellassai, si è concentrata su misure di sicurezza, portando alla sanzione di sette parcheggiatori abusivi. L'obiettivo è garantire un ambiente sereno e vivibile per residenti e visitatori nelle zone più frequentate della città.

Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del questore di Catania Giuseppe Bellassai per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico, in particolare nelle zone maggiormente... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Movida sicura tra le vie del centro storico, sanzionati sette parcheggiatori abusivi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Movida sicura, i dati e le attività dei controlli interforze nel fine settimana a Catania - Movida sicura, i dati e le attività dei controlli interforze nel fine settimana a Catania. L'operazione e i dettagli. Lo riporta newsicilia.it

Movida sicura a Catania, i controlli della polizia: in troppi alla guida pasrlando al cellulare o dopo avere bevuto - Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania per garantire il sereno svolg ... Da lasicilia.it

Catania, i controlli sulla movida tra presidi fissi e multe - CATANIA – Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania per garantire il se ... Riporta livesicilia.it

Movida sicura, prima serata: le considerazione degli esercenti