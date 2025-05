Mountain bike | a Nove Mesto vince Christopher Blevins Mathieu van der Poel ritirato dopo due cadute

Nella tappa di Nove Mesto della Coppa del Mondo di mountain bike, Christopher Blevins si è imposto con una prestazione straordinaria. Tuttavia, il ritorno di Mathieu van der Poel si è rivelato deludente, poiché il campione neerlandese ha dovuto ritirarsi dopo due cadute. Un epilogo amaro per il suo tanto atteso ritorno alla competizione, che ha lasciato i fans con un groppo in gola.

Termina nel peggiore dei modi il grande ritorno alla vecchia passione per Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse neerlandese è tornato a gareggiare nella Coppa del Mondo di mountain bike, ma c’è stato un ritiro anzitempo per lui nella tappa ceca di Nove Mesto. L’attesa era tutta per il vincitore di Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix, ma la sua gara è durata veramente poco: due cadute nella prima parte e ritiro dopo tre giri. A vincere è lo statunitense Christopher Blevins, che bissa il successo arrivato in Brasile ad aprile nella seconda tappa di Araxà. Bravo il classe 1998 ad anticipare i rivali, imponendosi di 7”... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mountain bike: a Nove Mesto vince Christopher Blevins. Mathieu van der Poel ritirato dopo due cadute

