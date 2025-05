MotoGp Silverstone succede di tutto | vince Bezzecchi su Zarco Marquez sul podio per mezza ruota Bagnaia cade ancora out Quartararo

Il Gran Premio di Silverstone è stato un autentico spettacolo, ricco di colpi di scena. Bezzecchi trionfa su Zarco, mentre Marquez, sul podio per poche frazioni di secondo, protagonista di un episodio burrascoso. La gara si interrompe a causa di olio in pista, e poi riparte. Bagnaia, ancora una volta sfortunato, cade e lascia le speranze, mentre Quartararo si ferma a sua volta con problemi tecnici.

Al via subito a terra i fratelli Marquez, poi la gara viene interrotta per olio in pista e si riparte. Batosta per Pecco, il francese della Yamaha rompe la moto sul più bello... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - MotoGp Silverstone, succede di tutto: vince Bezzecchi su Zarco, Marquez sul podio per mezza ruota. Bagnaia cade ancora, out Quartararo

Scopri altri approfondimenti

Atalanta-Roma, succede di tutto: al goal di Sulemana un tifoso va in campo, tensione con Svilar

Nella sfida tra Atalanta e Roma, il goal inaspettato di Ibrahim Sulemana accende gli animi e porta il punteggio sul 2-1.

L’urlo del PSV allo stadio mentre si gioca Groningen-Ajax: in meno di un minuto succede di tutto

Il palpitante finale di Groningen-Ajax regala emozioni esplosive allo stadio, dove i tifosi del PSV trattenevano il respiro.

Giro d'Italia 2025, succede di tutto nella sesta tappa: vince Groves fra diluvio, maxi caduta e frazione neutralizzata. Classifica immutata

Il Giro d'Italia 2025 riserva sorprese incredibili nella sesta tappa, segnata da un intenso maltempo e un terreno difficile.

Altre fonti ne stanno dando notizia

MotoGP: gara show a Silverstone, Bezzecchi approfitta del guaio di Quartararo!

Come scrive thelastcorner.it: Succede di tutto a Silverstone: la gara viene prima interrotta con la bandiera rossa per la presenza di olio in pista (causato da un contatto tra Aleix ...

Pazzo GP a Silverstone: Bezzecchi vince davanti a Zarco e Marquez

Riporta sportal.it: Succede di tutto nel Gran Premio della Gran Bretagna: a trionfare è il centauro romagnolo che si regala il primo successo con l'Aprilia ...

Moto2 Silverstone, prima vittoria per Agius. Caduto Gonzalez

Da gazzetta.it: Gara dai due volti per il team Intact: il leader iridato scivola dopo un contatto, mentre il compagno vince il GP del Regno Unito. Moreira e Alonso sul podio, quarto Canet ...

GP di Gran Bretagna a Silverstone. Honda, Ducati e Yamaha in prima fila: è una Super MotoGP