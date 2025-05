MotoGp Silverstone la bandiera rossa salva Alex Marquez | Ma abbiamo perso una grande occasione

Nel Gran Premio di Silverstone, la bandiera rossa ha salvato Alex Marquez, che ha concluso al quinto posto, ma il pilota del team Gresini non nasconde il rammarico per l'occasione persa. Con Marco Bezzecchi sul gradino più alto del podio e Johann Zarco e Marc Marquez a seguire, Marquez riflette sulla potenzialità di una gara che avrebbe potuto riservare sorprese.

"Abbiamo perso una grande occasione". Alex Marquez commenta così il quinto posto nel Gran Premio d'Inghilterra, vinto da Marco Bezzecchi su Aprilia davanti a Johann Zarco (Honda) e Marc Marquez (Ducati). Il portacolori del team Gresini ha beneficiato della bandiera rossa per prender parte alla... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - MotoGp Silverstone, la bandiera rossa salva Alex Marquez: "Ma abbiamo perso una grande occasione"

