motogp silverstone bezzecchi trionfa dopo gli incidenti a catena che hanno azzerato la gara

Il cielo di Silverstone regala solo nuvole e tensione. L'asfalto tiene in sospeso piloti e meccanici. I box corrono, i semafori si accendono, i cuori battono forte. La MotoGp entra nel vivo. Le previsioni parlano di spettacolo. Nessuno però immagina davvero cosa stia per succedere. Alla fine, la firma sul tabellone è quella di Marco Bezzecchi. L'azzurro dell' Aprilia taglia per primo il traguardo. Alle sue spalle arrivano Zarco e Marc Marquez, tornato su dopo una partenza da incubo. I due fratelli Marquez, infatti, erano finiti a terra al via...