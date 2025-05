MotoGp Silverstone 2025 live Quartararo parte dalla pole In prima fila anche Alex Marquez e Pecco Bagnaia Diretta dalle 14

Oggi a Silverstone, il Gran Premio di MotoGP 2025, settimo appuntamento del Mondiale, si svolge con quartararo in pole position e una prima fila stellare con Alex Marquez e Pecco Bagnaia. La corsa, in diretta dalle 14, promette emozioni: i piloti si sfideranno sul circuito britannico per conquistare punti preziosi nella lotta iridata. Segui live tutte le emozioni di questa spettacolare gara.

Silverstone, 25 maggio 2025 - Oggi a Silverstone si corre il Gran Bretagna di MotoGp, settimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito britannico la griglia di partenza vede in pole Fabio Quartararo (Yamaha), affiancato da Alex Marquez su Ducati Gresini (ieri vincitore della Sprint Race davanti al fratello Marc e a Di Giannantonio) e terzo al via è Francesco Bagnaia (Ducati). Nella seconda fila Marc Marquez (Ducati), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Jack Miller (Yamaha Pramac). Di Giannatonio (Ducati VR46) parte in terza fila con Marini (Honda), Zarco (Honda LCR). In quarta Morbidelli (Ducati VR46), Bezzecchi (Aprilia) e Rins (Yamaha)... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp Silverstone 2025 live, Quartararo parte dalla pole. In prima fila anche Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Diretta dalle 14

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia è all’ultima chiamata a Silverstone

Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia già all’ultima spiaggia a Silverstone. Si parte alle 12.45

Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: scatta il weekend di Silverstone, Bagnaia deve rialzarsi

Benvenuti alla diretta del GP di Silverstone 2025, settimo appuntamento del Motomondiale. Un weekend ricco di emozioni e sfide, con Bagnaia pronto a risalire in classifica e Marc Marquez che punta a consolidare la sua leadership.

Le notizie più recenti da fonti esterne

MotoGp Silverstone 2025 live, Quartararo parte dalla pole. In prima fila anche Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Diretta dalle 14

Scrive msn.com: Il pilota Yamaha è stato il più veloce nelle qualifiche. Mentre ieri la Sprint Race è stata vinta dal fratello di Marc Marquez, oggi in seconda fila in griglia ...

MotoGP | GP Silverstone 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Secondo msn.com: MotoGP Gran Premio del Regno Unito Silverstone – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito ...

Diretta MotoGp/ Streaming gara live video tv, orario GP Gran Bretagna 2025 Silverstone (oggi 25 maggio)

Scrive ilsussidiario.net: Diretta MotoGp streaming gara GP Gran Bretagna 2025 Silverstone live video tv oggi domenica 25 maggio: orario, cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo.

LIVE ?? RACE 1 | 2025 Round 2 Silverstone GP | R&G British Talent Cup