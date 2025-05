MotoGP pagelle GP Gran Bretagna 2025 | Bezzecchi da 10 a 1 segnali anche da Honda e Yamaha Bagnaia in crisi

La stagione MotoGP 2025 ha regalato emozioni al GP di Gran Bretagna, con le pagelle che evidenziano prestazioni contrastanti. Marco Bezzecchi conquista un meritato 9,5 per la sua straordinaria corsa con Aprilia, dopo un inizio faticoso. Mentre Honda e Yamaha mostrano segnali di ripresa, Pecco Bagnaia si trova in difficoltà, lasciando aperti interrogativi sul futuro. Scopriamo insieme le pagelle di questa entusiasmante gara a Silverstone!

PAGELLE GP GRAN BRETAGNA 2025 MOTOGP. Marco Bezzecchi 9,5: il primo vero acuto della sua esperienza in Aprilia arriva alla settima gara, dopo un avvio di stagione estremamente difficile in cui non aveva mai chiuso tra i primi cinque. A Silverstone il Bez vola sul passo già nella Sprint e si ripete la domenica con una rimonta strepitosa dalla decima posizione alla vittoria, anche grazie alla caduta del leader Quartararo. Johann Zarco 9: secondo podio consecutivo dopo il clamoroso trionfo casalingo sul bagnato a Le Mans. Il francese conferma i progressi della Honda precedendo tutte le Ducati in una gara asciutta e tutto sommato lineare, senza variabili esterne che hanno condizionato il risultato...