MotoGP oggi in tv GP Gran Bretagna 2025 | orari warm-up e gara streaming programma Sky e TV8

Oggi, domenica 25 maggio, si corre il GP di Gran Bretagna a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Gli orari di warm-up e gara sono disponibili in streaming e su Sky e TV8. La famiglia Marquez cerca di lasciare il segno, dopo la doppietta di ieri in Sprint Race con Alex. La gara promette emozioni e adrenalina, con i migliori piloti pronti a competere nel circuito britannico.

Oggi, domenica 25 maggio, andrà in scena il GP di Gran Bretagna, settimo week end del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone assisteremo a una gara decisamente interessante in cui la famiglia Marquez vorrà lasciare il segno. Nella Sprint Race di ieri ennesima doppietta con Alex a precedere a sorpresa Marc al termine. Una grande prestazione soprattutto dell’alfiere del Team Ducati Gresini. In sella alla GP24, il feeling dell’iberico è strepitoso e la gestione delle gomme è stata tale che, una volta presa la testa, non l’ha più lasciata, nonostante il tentativo di Marc di insidiarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Gran Bretagna 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8

