Motogp oggi | gara folle a Silverstone vince Bezzecchi Bagnaia fuori disperazione Quartararo La nuova classifica piloti

In una gara incredibile a Silverstone, Bezzecchi trionfa portando la Aprilia sul gradino più alto, mentre Bagnaia fuori combattimento e Quartararo in crisi segnano una giornata di pura follia. La nuova classifica piloti emerge con sorprese e tensioni, mentre i protagonisti affrontano una corsa emozionante e ricca di colpi di scena. Silverstone 2025 resterà nella memoria degli appassionati per questa gara epica e tumultuosa.

Silverstone 25 maggio 2025 - Nella terre del Re, Bezzecchi è "simply the Bez" come recita il suo soprannome. Il pilota romagnolo infatti porta in trionfo l' Aprilia e vince la sua prima gara con la moto di Noale. Dietro di lui Zarco con la Honda, mentre Marquez vince la sfida per il podio con Morbidelli. Sfortunata la gara di Quartararo, dominata per due terzi, prima di un ritiro causato a un problema all'abbassatore. Male invece Bagnaia, proprio come in sprint litiga con i pneumatici e cade per la scarsa aderenza nelle prime battute del GP. La gara. Il Gran Premio di Inghilterra si apre subito con un grandissio colpo di scena... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motogp oggi: gara folle a Silverstone, vince Bezzecchi. Bagnaia fuori, disperazione Quartararo. La nuova classifica piloti

