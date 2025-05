MotoGP Marco Bezzecchi trionfa a Silverstone | Quartararo e Bagnaia fuori gara

Nel Gran Premio del Regno Unito di MotoGP a Silverstone, Marco Bezzecchi conquista una vittoria emozionante in sella all’Aprilia, dominando la gara. L’evento è stato segnato dalle forfait di Quartararo e Bagnaia, fuori causa. Bezzecchi si imporre davanti a Johann Zarco, assicurandosi un risultato importante in questa emozionante tappa stagionale.

Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria nel Gran Premio del Regno Unito, classe MotoGP, disputato sul circuito di Silverstone. Il pilota italiano, in sella all’Aprilia, ha tagliato per primo il traguardo. Alle sue spalle si è classificato il francese Johann Zarco, che ha portato la sua Honda al secondo posto. A completare il podio è stato Marc Marquez, terzo con la Ducati. Gara dal finale amaro per Francesco Bagnaia, caduto al quarto giro e costretto a uscire dalla lotta per il podio. Stessa sorte per Fabio Quartararo, costretto al ritiro a sette giri dalla fine per un problema tecnico alla sua Yamaha... 🔗 Leggi su Open.online