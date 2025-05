MotoGP Marco Bezzecchi fa rinascere l’Aprilia e vince il GP di Gran Bretagna | era partito 10! Ancora fuori Bagnaia

Marco Bezzecchi porta in alto l'Aprilva nel GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, vincendo in solitaria e facendo rinsavire il team italiano. Partendo dalla decima posizione, il romagnolo ha rivoluzionato le aspettative, regalando all’Aprilia un successo storico dopo quasi un anno di assenza. La sua prestazione splendente dimostra il talento di Bezzecchi e la crescita della casa italiana nel mondiale MotoGP.

Marco Bezzecchi fa saltare il banco a Silverstone e vince in solitaria il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo regala così all’Aprilia un successo che mancava all’appello da Austin 2024 (con Maverick Viñales) e torna sul gradino più alto del podio quasi due anni dopo l’ultima volta (India 2023), conquistando la quarta vittoria della carriera in top class e la decima complessiva nel Motomondiale. Bez, alla prima stagione con la casa di Noale, si è inventato una rimonta da urlo risalendo il gruppo a velocità doppia dalla quarta fila e approfittando nel finale della caduta del leader Fabio Quartararo (dominatore della prima metà di gara, in cui ha accumulato anche 4-5 secondi di margine sugli inseguitori) con la Yamaha per centrare il bersaglio grosso dopo essere partito 10° in griglia... 🔗 Leggi su Oasport.it