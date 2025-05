MotoGP Marc Marquez cade nel GP di Gran Bretagna Ma la bandiera rossa lo salva!

Al GP di Gran Bretagna 2025, il settimo capitolo del Mondiale MotoGP, le cadute hanno scosso la gara sin dall'inizio. Tra le preoccupazioni, quella di Marc Marquez, protagonista di una caduta che avrebbe potuto compromettere la sua corsa, ma fortunatamente la bandiera rossa lo ha salvato. Un avvio ricco di colpi di scena e tensioni a Silverstone, dove ogni dettaglio può fare la differenza per il titolo mondiale.

Subito un colpo di scena dopo l’altro al via del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. La gara di Silverstone si è aperta infatti con una serie di cadute che hanno portato la Race Direction alla decisione di esporre la bandiera rossa nel corso del secondo giro per ripristinare le condizioni di sicurezza sul tracciato inglese. La corsa è stata interrotta per olio in pista, dopo un incidente che ha coinvolto nella prima tornata la Honda della wild card Aleix Espargarò e la Ducati VR46 di Franco Morbidelli, dando una seconda possibilità ai fratelli Marquez... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez cade nel GP di Gran Bretagna. Ma la bandiera rossa lo salva!

