Motogp le pagelle di Riccardo Galli | super Bezzecchi Quartararo re della sfortuna

Marco Bezzecchi 10 Caparbio come un campione vero. Anche perché Bez un campione lo è. Ma rischiava (non per colpa sua) di dimenticarselo. Sfrutta la sfortuna di Quartararo, ma fa parte del gioco. Bentornato. Johann Zarco 9 Sta facendo risorgere la Honda. Il secondo posto vale oro. Bravo a non concedere chance psicologiche a Marquez. Marc Marquez 8 Anche se sbaglia tanto, troppo, alla fine riesce però e sempre a ottenere il massimo. Podio pesante in una giornata non esattamente positiva. Fabio Quartararo 8 Merita applausi e pacche sulle spalle. Avrebbe meritato il trionfo e il suo lavoro con la Yamaha 2025 è e rimane un trionfo...