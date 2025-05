MotoGP Johann Zarco | Seconda partenza perfetta ho pensato di poter vincere

Johann Zarco sfodera una seconda partenza perfetta, dimostrando di credere nella vittoria. Dopo il sorprendente trionfo a Le Mans, il pilota francese si conferma sul podio, piazzandosi secondo anche a Silverstone nel GP della Gran Bretagna 2025. Una conferma della sua crescita e della sua competitivitĂ nel Motomondiale, ormai diventato uno dei protagonisti piĂą costanti del mondiale.

Seconda posizione sul podio consecutiva per Johann Zarco. Dopo l'inaspettato trionfo in quel di Le Mans il francese si è piazzato al posto d'onore in occasione del GP della Gran Bretagna, settimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP appena andato agli archivi nel mitico circuito di Silverstone al termine di una gara lunga che ha riservato molteplici sorprese. Sì perchĂ© il pilota in forza alla LCR Honda si è reso artefice di una prova estremamente positiva, in cui ha guadagnato ben sette posizioni in rimonta cedendo il passo solo ad un solido Marco Bezzecchi (Aprilia), il quale non senza sorprese ha vinto la sua prima gara stagionale...