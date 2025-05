MotoGP Fabio Quartararo | Difficile dire quello che penso andavo davvero fortissimo

Grande rammarico per Fabio Quartararo, il pilota della Yamaha costretto al ritiro durante il GP della Gran Bretagna, settima tappa del Motomondiale 2025 a Silverstone. Pur avendo dimostrato di andare fortissimo, il sogno di un piazzamento sul podio si è infranto, lasciando il francese con l'amaro in bocca. Una battuta d'arresto che complica ulteriormente la sua stagione.

Grande rammarico per Fabio Quartararo. Si è fermato sul piĂą bello il pilota della Yamaha, costretto al ritiro in occasione del GP della Gran Bretagna, settimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo weekend sull’iconico tracciato di Silverstone. Il centauro si è dovuto fermare mentre si trovava in testa, a causa di un problema all’abbassatore. Un tristissimo fuori programma che ha concesso la straordinaria vittoria dell’Aprilia di Marco Bezzecchi, il quale ha preceduto la Honda HRC di Johann Zarco e la Ducati di Marc Marquez. Visibilmente sconsolato, il transalpino ha analizzato quanto successo ai microfoni di Sky Sport Italia... 🔗 Leggi su Oasport.it