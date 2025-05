MotoGp caos a Silverstone Incidente per i fratelli Marquez poi ripartono e cade Bagnaia

Il Gp di Silverstone è stato caratterizzato da un vero caos, con incidenti e ritiri che hanno sconvolto la gara. Dopo una partenza sprint, i fratelli Marquez sono caduti a breve distanza, poi Bagnaia è scivolato poco dopo aver ripreso la gara. Un inizio turbolento che ha acceso un pizzico di suspense e incertezza tra gli fan del MotoGP.

(Adnkronos) – È successo di tutto nei primi giri del Gp della Gran Bretagna di MotoGp. Dopo una partenza lanciata, con la Yamaha di Fabio Quartararo, che partiva in pole position, che si è fatto subito sorpassare, i fratelli Marquez sono caduti a distanza di pochi giri l'uno dall'altro. Prima è toccato ad Alex, pilota .

