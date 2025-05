MotoGp caos a Silverstone Incidente per i fratelli Marquez poi ripartono e cade Bagnaia

Nel GP della Gran Bretagna di MotoGP si è scatenato il caos nei primi giri: incidenti tra i fratelli Marquez, che poi si sono rialzati, e la caduta di Bagnaia. La corsa, partita con entusiasmo e sorpassi serrati, è stata rapidamente sconvolta da eventi inaspettati, creando una scena intensa e drammatica. Un avvio di gara ricco di colpi di scena che ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico.

(Adnkronos) – È successo di tutto nei primi giri del Gp della Gran Bretagna di MotoGp. Dopo una partenza lanciata, con la Yamaha di Fabio Quartararo, che partiva in pole position, che si è fatto subito sorpassare, i fratelli Marquez sono caduti a distanza di pochi giri l'uno dall'altro. Prima è toccato ad Alex, pilota

Il Gp di Silverstone è stato caratterizzato da un vero caos, con incidenti e ritiri che hanno sconvolto la gara.

