MotoGP cambia l’ordine d’arrivo del GP di Gran Bretagna | 4 piloti penalizzati cos’è successo a Silverstone

L’ordine d’arrivo del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Silverstone, è stato modificato in maniera consistente qualche ora dopo la conclusione della gara, in seguito a un’investigazione sulla pressione delle gomme delle moto di quattro piloti: Luca Marini, Enea Bastianini, Lorenzo Savadori e Somkiat Chantra. Al quartetto è stata comminata una penalizzazione di sedici secondi e a farne maggiormente le spese è stato Luca Marini: l’alfiere della Honda aveva concluso in ottava posizione, ma dopo questo verdetto è stato retrocesso in quindicesima piazza. Gli altri tre centauri non erano entrati in zona punti: Enea Bastianini scivola in 17ma piazza, Lorenzo Savadori 18mo, Somkiat Chantra 19mo... 🔗 Leggi su Oasport.it