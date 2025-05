Motogp | Bezzecchi vince a Silversone terzo M Marquez

A Silverstone, Marco Bezzecchi su Aprilia conquista una brillante vittoria nel GP di Gran Bretagna, con Zarco e Marquez sul podio. Lo spagnolo ha portato a termine un emozionante duello finale con Franco Morbidelli, mantenendo alta la tensione nella gara. La corsa si conferma spettacolare e ricca di colpi di scena, dimostrando ancora una volta l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano questa entusiasmante stagione di MotoGP.

Roma, 25 mag. (LaPresse) – L’Aprilia di Marco Bezzecchi taglia per prima il traguardo a Silverstone nel Gp di Gran Bretagna. Zarco e Marc Marquez chiudono il podio, ma lo spagnolo ha dovuto duellare a lungo nell’ultimo giro con Franco Morbidelli, con una serie di sorpassi e controsorpassi, che dunque chiude quarto. Un problema tecnico alla Yamaha di Fabio Quartararo, sino a quel momento leader della gara, ha spalancato a Bezzecchi le porte della vittoria. Sfortunato anche Francesco Bagnaia, caduto quando mancavano 16 giri alla conclusione del Gp... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Motogp: Bezzecchi vince a Silversone, terzo M. Marquez

