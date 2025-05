MotoGp Bezzecchi trionfa a Silverstone davanti a Zarco e Marc Marquez Bagnaia cade e si ritira

Marco Bezzecchi conquista il GP di Gran Bretagna a Silverstone, riportando l’Aprilia alla vittoria. Il pilota italiano supera Zarco e Marc Márquez, mentre Bagnaia cade e si ritira. Dopo una seconda partenza e una bandiera rossa per una macchia d'olio, Bezzecchi si afferma come protagonista della corsa, regalando emozioni e un risultato significativo nel campionato mondiale MotoGP.

Marco Bezzecchi conquista il Gp di Gran Bretagna di MotoGp a Silverstone e riporta l’Aprilia alla vittoria. Il pilota italiano ha la meglio sui leader del mondiale nella seconda partenza dopo che la gara era ripresa in seguito alla bandiera rossa esposta al secondo giro per una macchia d’olio in pista. I fratelli Marquez, Alex e Marc erano caduti entrambi, ma hanno potuto riprendere la gara con la nuova partenza. Quartararo era ripartito bene andando in testa (come in qualifica), ma è stato poi costretto al ritiro al 7 giri dalla fine per problemi tecnici mentre era in testa al Gp inglese con 4 secondi di vantaggio su Bezzecchi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Bezzecchi trionfa a Silverstone davanti a Zarco e Marc Marquez. Bagnaia cade e si ritira

