MotoGp Bezzecchi trionfa a Silverstone Bagnaia altro disastro

A Silverstone, il talento di Marco Bezzecchi esplode, regalando all'Italia una vittoria straordinaria nella MotoGP. Super Bez conquista il podio con una gara impeccabile, mentre Pecco Bagnaia affronta un altro disastro, deludendo le aspettative. Il pilota dell'Aprilia taglia il traguardo per primo, seguito da Johann Zarco su Honda, in una domenica di emozioni contrastanti per i colori azzurri.

Super Bez! L'Italia trionfa nella MotoGp a Silverstone grazie all'impresa di Marco Bezzecchi. Altra giornata sfortunata invece per l'altro pilota di punta azzurro, Pecco Bagnaia. Gara perfetta per il pilota dell'Aprilia, che ha tagliato il traguardo davanti al francese Johann Zarco (Honda) e al leader del Mondiale Marc Marquez (Ducati), protagonista di una grande rimonta per acciuffare il podio e allungare in classifica sui principali rivali, a partire dal fratello Alex. Weekend difficile come detto per Bagnaia su Ducati, che è caduto e si è dovuto ritirare. I tifosi italiani, come detto, si sono però molto più che consolati con Bezzecchi, bravo ad approfittare anche della rottura della moto di Fabio Quartararo quando il francese della Yamaha era in testa alla gara... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - MotoGp, Bezzecchi trionfa a Silverstone. Bagnaia, altro disastro

