motogp bagnaia disperato il terzo pilota italiano più grande di sempre ora merita il sostegno della ducati

Francesco Bagnaia, terzo miglior pilota italiano di sempre in MotoGP, è attualmente profondamente deluso e afflitto dopo la brutta caduta durante il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Mesto e affranto, il pilota Ducati chiede ora maggior sostegno e fiducia, sperando di tornare presto a brillare in un mondiale che sembra mettergli davanti sfide difficili da superare.

Mesto. Deluso. Affranto. Questa è l’immagine di Francesco Bagnaia al momento della sua caduta nel corso del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone il pilota del team Ducati Factory ha vissuto una ennesima domenica nera della sua annata. Chiusa nel peggiore dei modi. Tutto quello che non si augurava e, soprattutto, tutto quello che non doveva succedere se “Pecco” cullava ancora sogni di titolo. Ora non sono tanti i 72 punti di distacco da Marc Marquez nella classifica generale ma quello che preoccupa per il pilota con il numero 63 sul cupolino è che sembra davvero essere entrato in tunnel senza fine... 🔗 Leggi su Oasport.it