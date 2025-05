MotoGP Bagnaia cade anche nel GP di Gran Bretagna Pecco in ginocchio disperato

Sul bagnato di Silverstone, Francesco Bagnaia, chiamato Pecco, cade nuovamente nel GP di Gran Bretagna 2025, costringendolo al ritiro. Un altro episodio negativo in un mese di maggio difficile, con soli 4 punti conquistati, che meglio non si poteva definire. La sua sfortuna si fa sentire in un campionato sempre più competitivo, mentre la spiacevole scena di Pecco in ginocchio testimonia la frustrazione di un momento difficile.

Piove sul bagnato a Silverstone per Francesco Bagnaia, autore di una nuova caduta che lo costringe al ritiro in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco archivia così un disastroso mese di maggio in cui ha totalizzato appena 4 punti (con il sesto posto nella Sprint di ieri), pagando a caro prezzo il doppio zero di Le Mans ed il passo falso odierno. Il tre volte campione iridato, alla ripartenza dopo la bandiera rossa (esposta dopo un giro e mezzo per olio in pista), stava facendo tanta fatica ed era ormai sprofondato fuori dalla top10 a causa di una serie di errori dovuti anche alla difficoltà nel portare presto in temperatura la gomma media anteriore rispetto a chi aveva scelto la mescola più soffice...

