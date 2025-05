Motocross oggi in tv GP Francia 2025 | orari MX2 e MXGP programma streaming

Oggi, 25 maggio 2025, si conclude il GP di Francia di Motocross ad Ernée, con warm-up e gare MXGP e MX2. Dopo le qualifiche, in MXGP guida Romain Febvre, mentre in MX2 Kay de Wolf. La nona tappa del Mondiale 2025 si svolge in streaming e in TV, con orari dedicati alle categorie MX2 e MXGP. La giornata chiude una tappa importante del campionato, con sfide emozionanti tra i migliori piloti.

Ad Ernée si concluderà oggi, domenica 25 maggio, il GP di Francia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della nona tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Romain Febvre, mentre in MX2 comanda Kay de Wolf. Di seguito il programma con gli orari completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross oggi in tv, GP Francia 2025: orari MX2 e MXGP, programma, streaming

