Moto2 Moreira secondo all’ultimo respiro | l’Italtrans sale sul podio a Silverstone

Nella giornata di domenica 25 maggio, il pilota brasiliano Diogo Moreira ha conquistato un brillante secondo posto nella gara di Moto2 a Silverstone, portando l'Italtrans sul podio. Grazie a una strategia intelligente e all’errore dei rivali nella curva finale, Moreira ha saputo farsi valere, consolidando la sua posizione insieme alla scuderia, attualmente quinta nel Mondiale. Un risultato che incoraggia e alimenta le ambizioni per le prossime gare.

MOTOCICLISMO. Domenica 25 maggio il pilota brasiliano del team di Calcinate chiude alle spalle dell'australiano Agius sfruttando un errore dei rivali nella «esse» conclusiva. Diogo e la scuderia sono quinti nel Mondiale... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

