Moto si schianta contro un palo della luce | un morto e un ferito

Un grave incidente si è verificato a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova, causando un morto e un ferito. Intorno alle 2.00 di oggi, un giovane di 22 anni ha perso la vita, mentre un altro è rimasto gravemente ferito dopo che la moto su cui viaggiavano si è schiantata contro un palo della luce. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Si schianta in moto contro un palo: ragazzo gravissimo

Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia dopo un incidente in moto avvenuto a Camignone di Passirano.

Incidente a Passirano, si schianta con la moto contro un palo: gravissimo ragazzo di 19 anni

Un grave incidente stradale si è verificato a Passirano, Brescia, il 16 maggio 2025. Un ragazzo di 19 anni è in condizioni critiche dopo essersi schiantato con la moto contro un palo lungo via Giuseppe Cesare Abba.

Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo: Francesco muore a 19 anni

Francesco Cardillo, un ragazzo di appena 19 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente motociclistico avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 maggio in provincia di Brescia.

Giovanni Bortoletti si schianta in moto contro il palo della luce e muore a 22 anni: grave il passeggero

Moto contro palo dell'illuminazione, un morto e un ferito

Vede il posto di blocco, scappa e si schianta: gravissimo incidente in moto a Milano

MELITO, INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE, 25ENNE IN MOTO SI SCHIANTA CONTRO PALO SEGNALETICO: SI INDAGA