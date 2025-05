Moto Gp Silverstone | Bezzecchi vince a sorpresa Bagnaia cade e si ritira Guasto fatale per Quartararo

Nel Gran Premio di Silverstone, Marco Bezzecchi sorprende tutti vincendo, mentre Pecco Bagnaia cade e si ritira. Un guasto fatale colpisce anche Quartararo, rendendo questa gara ricca di colpi di scena e tensione. Un evento inatteso che segna una svolta nel mondiale MotoGP, lasciando il pubblico senza fiato.

Marco Bezzecchi trionfa a sorpresa nel Gp di Silverstone, dove succede di tutto. Pecco Bagnaia cade e deve ritirarsi

