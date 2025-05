Moto GP Gran Premio di Gran Bretagna | Bagnaia costretto al forfait

Al Gran Premio di Gran Bretagna, Bagnaia costretto al forfait: l'inizio è stato difficile per il pilota Ducati, che non è riuscito a completare la gara. Dopo un warm-up su pista bagnata, la gara di oggi dovrebbe essere asciutta, ma il freddo persistente rende incerto l’andamento. La gara promette combattimenti intensi e sorprese per il pubblico, mentre i piloti si preparano a confrontarsi su un circuito insidioso e imprevedibile.

Il pilota della Ducati non riesce a tagliare il traguardo prima degli altri, inizio difficile nel Gran Premio di Gran Bretagna. Al contrario del warm up, in cui i piloti hanno dovuto affrontare una pista bagnata, la gara di questo pomeriggio dovrebbe essere asciutta. Il freddo, tuttavia, continua a rendere più difficili le condizioni dei piloti e dei propri team, che potrebbero optare per un cambio di pneumatici. I dieci giri per la gara sprint si sono svolti sotto un cielo nuvoloso e con un clima decisamente ventoso, ma dovrebbe essere scongiurata l'ipotesi pioggia nel pomeriggio. Lo scorso anno fu Enea Bastianini a dominare il weekend britannico, vincendo sia la gara sprint che quella lunga, davanti al futuro campione del mondo Jorge Martin...

Moto GP, i risultati della sprint in Gran Bretagna: Alex batte Marc Marquez, tonfo Bagnaia

Al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, la sprint race ha regalato emozioni intense. Alex Marquez ha sorpreso tutti battendo Marc Marquez, mentre Bagnaia ha subito un tonfo nelle qualifiche.

Pentamodena trionfa al Gran Premio Giovanissimi: argento per Zanardi e pioggia di emozioni a Riccione

Pentamodena si distingue al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, portando a casa un entusiasmante successo.

Adrenalina ad alta quota: un ristorante sospeso accende il Gran Premio di Imola

...culinaria unica, si sposta nell'emozionante cornice del Gran Premio di Imola. Sospesi nel cielo, gli ospiti possono gustare piatti prelibati mentre vivono il brivido delle competizioni motoristiche.

Moto Gp, Gran Premio di Gran Bretagna: orario e dove vederlo in tv e in streaming

Il Gp sul circuito di Silverstone è in programma oggi, domenica 25 maggio, alle ore 14. Prima fila composta da Quartararo, Alex Marquez e Bagnaia. Seconda fila con Marc Marquez, Aldeguer e Miller.

MotoGP, LIVE Gran Premio di Silverstone: bandiera rossa, caduti Alex e Marc Marquez

Dopo la vittoria nella Sprint di ieri, Alex Marquez cercherà di battere Marc anche oggi, ma occhio a Bezzecchi con l'Aprilia, ha il passo per lottare al top. Bagnaia spera di non vivere una ga...

MotoGP | GP Silverstone 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

MotoGP Gran Premio del Regno Unito Silverstone - Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone, per il Gran Premio del Regno Unito, settimo appuntame...

