Moto Gp Bezzecchi vince a Silverstone alla fine di una gara folle seguono Zarco e Marquez a terra Bagnaia e Quartararo

Una gara mozzafiato a Silverstone, con Marquez a terra e Quartararo in difficoltà, ha visto Marco Bezzecchi trionfare in una volata epica. Dopo una corsa ricominciata a causa di cadute e imprevisti, il talentuoso pilota italiano ha conquistato il primo posto, lasciando alle spalle Zarco e gli altri contendenti. Una gara emozionante, ricca di colpi di scena, che ha premiato la determinazione e il talento nel mondo del MotoGP.

Moto GP a dir poco emozionante in Gran Bretagna. Gara ricomincia da capo dopo caduta dei Marquez. Fabio Quartararo sembrava destinato a vincere a Silverstone, ma un problema alla moto consente a Marco Bezzecchi di salire sul gradino più alto del podio

