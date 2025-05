Moto gp Bagnaia ammette | La Gp25 non funziona come la 24 Situazione difficile

Pecco Bagnaia ammette che la GP25 non funziona come la GP24, rendendo la situazione difficile. A Silverstone, durante la Sprint Race del 24 maggio 2025, ha affrontato problemi all’anteriore, scarso feeling in frenata e degrado eccessivo della gomma, rendendo questa gara particolarmente complicata e uno dei momenti più difficili della stagione.

Silverstone, 24 maggio 2025 – Una delle gare più difficili e forse il momento più difficile. Pecco Bagnaia e una Gp25 che proprio non ne vuole sapere di andare come lui vorrebbe. A Silverstone, in Sprint Race, non solo i cronici problemi all’anteriore, poco feeling in frenata, ma anche degrado eccessivo della gomma posteriore che ha fatto crollare l’ex campione del mondo dal terzo al sesto posto. La lotta al mondiale sembra ormai racchiusa tra i due fratelli, con Marc, secondo, che ha limitato i danni e mantenuto 19 punti sul fratello Alex, mentre Pecco è già distante 56 lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bagnaia ammette: “La Gp25 non funziona come la 24. Situazione difficile”

Moto gp, Bagnaia ammette: “La Gp25 non funziona come la 24. Situazione difficile”

Pecco Bagnaia stavolta non si nasconde: “La Ducati non funziona”

Dopo la Sprint Race, Pecco Bagnaia ammette quanto in Ducati sia complicata la situazione con la GP25, chiamando in causa anche Marc Marquez.

MotoGP 2025. GP del Regno Unito a Silverstone. Pecco Bagnaia, 6° nella Sprint: "Dopo quattro giri la gomma dietro era andata"

Il numero 63 ha analizzato le difficoltà avute in questo sabato, la solita mancanza di feeling con il davanti: Per farla girare devo usare il dietro e la gomma è completamente finita.

Bagnaia AMMETTE di PERDERE contro Marc Márquez per COLPA SUA