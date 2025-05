Moto fuori strada | morto 36enne in un incidente nel Salento

Un tragico incidente ha scosso il Salento, dove un 36enne ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto fuoristrada. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in territorio di Vernole, lasciando la comunità in lutto e una forte impressione sulla sicurezza degli amanti delle due ruote. Le autorità stanno indagando sulle modalità del sinistro.

Ha perso il controllo della moto e purtroppo per lui non c'√® stato nulla da fare: un incidente mortale si √® verificato attorno alle 18.30 circa in territorio di Vernole, sulla... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Moto fuori strada: morto 36enne in un incidente nel Salento

