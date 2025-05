Moto contro un’auto in sosta a Imperia muore un 33enne Ferita gravemente una donna

Stanotte, intorno alle 4.30, si è verificato un tragico incidente a Imperia, in via Scarincio, dove un motociclista di 33 anni ha perso la vita dopo aver urtato un’auto in sosta. In sella alla moto con lui, una donna è rimasta gravemente ferita. La tragedia ha scosso la comunità, che si stringe attorno ai familiari delle vittime.

