morto il regista delle notti più iconiche della tv

Dietro ogni applauso che scroscia in una platea illuminata, dietro ogni lacrima rubata da un primo piano, c'era la sua mano invisibile. Jeff Margolis non si vedeva, ma c'era sempre. Quando il sipario si alzava sugli Oscar, o quando una stella della musica si stringeva al microfono per ringraziare, era lui a decidere cosa mostrare, quanto indugiare, quando cambiare inquadratura. Un regista senza volto, che parlava con le immagini e lasciava che fosse la televisione, non l'ego, a brillare. La sua regia non interrompeva mai la magia. La accompagnava, la amplificava, la rispettava. Per decenni, milioni di spettatori hanno vissuto emozioni forti senza sapere che dietro quella coreografia perfetta c'era una sola firma...