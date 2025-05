Morto dopo le dimissioni dal pronto soccorso l' autopsia e il cordoglio della Asl | Avviata indagine interna

La Asl Toscana Sud Est esprime il suo sincero cordoglio per la perdita di un paziente deceduto dopo aver lasciato il pronto soccorso, annunciando l'avvio di un'indagine interna e l'autopsia per chiarire le cause. In un comunicato, la struttura ha manifestato vicinanza alla famiglia e garantito il rispetto delle indagini giudiziarie, ribadendo l'impegno a approfondire quanto accaduto con massima trasparenza e attenzione.

"Esprimiamo vicinanza alla famiglia e al suo dolore per la perdita del proprio caro. Confermiamo che, come da prassi, abbiamo avviato immediatamente una verifica interna nel rispetto delle indagini svolte dalla magistratura". Così la Asl Topscana Sud Est, in un comunicato, ha manifestato il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Morto dopo le dimissioni dal pronto soccorso, l'autopsia e il cordoglio della Asl: "Avviata indagine interna"

