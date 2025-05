Morto a Nettuno durante la fuga dalla polizia aveva 25 kg di cocaina in auto | schianto fatale contro un palo

A Nettuno, un uomo di 38 anni ha perso la vita in un incidente while cercava di sfuggire alla polizia. Durante la fuga, la sua auto si è schiantata contro un palo, causando il decesso. Nell'auto sono stati trovati 25 kg di cocaina, evidenziando l'aspetto criminale dell'accaduto e sollevando interrogativi sulle attività illecite legate a questa tragedia.

A Nettuno un 38enne è morto schiantandosi contro un palo durante la fuga dalla polizia. Nella sua auto trovati 25 kg di cocaina... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morto a Nettuno durante la fuga dalla polizia, aveva 25 kg di cocaina in auto: schianto fatale contro un palo

Altri articoli sullo stesso argomento

Milano, 21enne morto durante fuga in scooter dalla polizia: parenti in rivolta in ospedale

A Milano, un giovane di 21 anni è deceduto durante una fuga in scooter dalla polizia, schiantandosi contro un semaforo.

Roma, in fuga dalla polizia finisce contro un palo: morto 38enne a Nettuno

Una notte drammatica a Nettuno, Roma, si è trasformata in tragedia: un uomo di 38 anni, albanese, in fuga dalla polizia a bordo di un'auto, si è schiantato contro un palo, perdendo la vita.

Lorenzo Parelli, studente morto durante uno stage: “Incidente causato da assenza controlli e formazione”

Lorenzo Parelli, studente tragicamente scomparso durante uno stage, è diventato simbolo della mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ne parlano su altre fonti

Nettuno, in fuga dalla polizia finisce contro palo: muore 38enne. «Trovato borsone con 25 kg di cocaina»

Segnala msn.com: Un cittadino albanese di 38 anni è morto nella serata di ieri durante un inseguimento a Nettuno, vicino Roma. Tutto è nato intorno alle 20.30 ...

Morto a Nettuno durante la fuga dalla polizia, aveva 25 kg di cocaina in auto: schianto fatale contro un palo

Si legge su virgilio.it: A Nettuno un uomo di 38 anni è morto schiantandosi contro un palo durante la fuga dalla polizia. Nella sua auto trovati 25 kg di cocaina ...

Nettuno (Roma), finisce con l'auto contro un palo durante inseguimento con la polizia: morto 38enne

Riporta informazione.it: Un cittadino albanese di 38 anni è morto dopo essersi schiantato mentre era a bordo di una macchina durante un inseguimento con un'auto civetta della polizia a Nettuno (Roma). Gli investigatori stavan ...

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA